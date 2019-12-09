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Под Киевом в ДТП пострадали двое детей

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 10:49
Под Киевом в ДТП пострадали двое детей
Фото: ДТП под Киевом (kv.npu.gov.ua)

Автомобиль сбил детей, когда они переходили дорогу

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали три человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром 9 декабря в Бориспольском районе вблизи села Старое. По предварительным данным, автомобиль "Дэу" совершил наезд на двоих детей, которые переходили дорогу. После этого автомобиль совершил столкновение с бетонной опорой на обочине дороги.

"В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, с стороны которой упала бетонная опора", - сообщили в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали ДТП.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 9 декабря под Киевом произошло смертельное ДТП. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В результате водитель погибла на месте. Женщина была не пристегнута ремнем безопасности.

Также сообщалось, что на выходных в Киеве произошла авария между двумя легковушками, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы. Водитель автомобиля, допустившего столкновения, был пьяным.

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