ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе фура сбила двух людей

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 13:15
В Одессе фура сбила двух людей
Фото с места ДТП (od.npu.gov.ua)

Водитель фуры не заметил людей, переходивших дорогу

Во вторник, 2 декабря, в Одессе на проспекте Добровольского произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, под колесами грузовика оказались двое пешеходов - мужчина и пожилая женщина.

По данным следственной группы, 58-летний водитель фуры не заметил людей, которые переходили дорогу, когда на зеленый сигнал светофора поворачивал на проспект Добровольского с улицы Академика Заболотного.

"76-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина госпитализирован с повреждениями", - говорится в сообщении.

На месте сейчас работают силовики. Обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Донецкой области произошла авария с рейсовым автобусом, который перевозил 50 пассажиров, в результате чего пять человек пострадали.

Как сообщало РБК-Украина, 1 декабря в Забайкальском крае России пасажариский автобус съехал с моста и упал в реку. В результате ДТП погибли 19 человек и еще 5 пострадали.

В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус В Тунисе произошло ДТП с туристическим автобусом, десятки жертв
Новости Украины ДТПОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь