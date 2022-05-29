ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области ситуация полностью контролируемая, - Братчук

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 29 мая 2022 08:20
В Одесской области ситуация полностью контролируемая, - Братчук Фото: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на "Приднестровском" направлении ситуация остается без изменений и полностью контролируется украинскими войсками.

Братчук, также отметил, что в Москве начало "подгорать" после того, как Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", которых достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

"За крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие корабли агрессора", - процитировал Братчук слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Также Братчук отметил, что после этого россияне начали вбрасывать через Telegram-каналы свои нарративы касательно "Гарпунов". При этом он призвал украинцев быть внимательными и читать первоисточники, а не доверять российской информации, которая искажается.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на утро 29 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Одесса
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада