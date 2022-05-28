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Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами "Гарпун", - Братчук

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Киев, Суббота 28 мая 2022 18:59
Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами "Гарпун", - Братчук Фото: запуск ракеты "Гарпун" (U.S. Navy)
Автор: Сергей Новиков

Украина на сегодня получила достаточно противокорабельных ракет "Гарпун", чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

В частности, он отметил, что по оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти "Гарпунов", для уничтожения крейсера - четырех, эсминца - двух. Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

"Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?", - отметил Братчук.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина получила подтверждение от западных союзников относительно усиления береговой охраны, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун".

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