В Одеській області ситуація повністю контрольована, - Братчук

Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання.

За його словами, на "Придністровському" напрямку ситуація залишається без змін і повністю контролюється українськими військами.

Братчук, також зазначив, що в Москві почало "підгоряти" після того, як Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун", яких достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

"За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші кораблі агресора", - процитував Братчук слова міністра оборони України Олексія Резнікова.

Також Братчук зазначив, що після цього росіяни почали вкидати через Telegram-канали свої наративи щодо "Гарпунів". При цьому він закликав українців бути уважними і читати першоджерела, а не довіряти російській інформації, яка спотворюється.