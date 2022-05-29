В Одеській області ситуація повністю контрольована, - Братчук
Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання.
Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, на "Придністровському" напрямку ситуація залишається без змін і повністю контролюється українськими військами.
Братчук, також зазначив, що в Москві почало "підгоряти" після того, як Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун", яких достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.
"За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші кораблі агресора", - процитував Братчук слова міністра оборони України Олексія Резнікова.
Також Братчук зазначив, що після цього росіяни почали вкидати через Telegram-канали свої наративи щодо "Гарпунів". При цьому він закликав українців бути уважними і читати першоджерела, а не довіряти російській інформації, яка спотворюється.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронтах на ранок 29 травня.
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