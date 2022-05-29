ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одеській області ситуація повністю контрольована, - Братчук

Новость на русском →
Одеса, Неділя 29 травня 2022 08:20
В Одеській області ситуація повністю контрольована, - Братчук Фото: спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про ситуацію в Одесі та області (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання.

Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, на "Придністровському" напрямку ситуація залишається без змін і повністю контролюється українськими військами.

Братчук, також зазначив, що в Москві почало "підгоряти" після того, як Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун", яких достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

"За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші кораблі агресора", - процитував Братчук слова міністра оборони України Олексія Резнікова.

Також Братчук зазначив, що після цього росіяни почали вкидати через Telegram-канали свої наративи щодо "Гарпунів". При цьому він закликав українців бути уважними і читати першоджерела, а не довіряти російській інформації, яка спотворюється.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронтах на ранок 29 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Одеса
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу