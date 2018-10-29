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В Одесской области СБУ прекратила деятельность двух наркогруппировок

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 16:44
Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/SecurSerUkraine)

По данному факту открыто уголовное производство

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность двух наркогруппировок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Facebook.

Как отмечается, правоохранители установили, что злоумышленники наладили сбыт метадона местным наркозависимым лицам: после получение средств на банковские счета злоумышленники закладывали наркотики в тайники в одном из районов Одессы известном как "Яма".

В настоящее время задержаны 5 участников банд в Одессе. В ходе обысков дома у злоумышленников, а также в местах хранения и сбыта наркотиков правоохранители обнаружили метадон, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков и деньги, полученные от противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В общем о подозрении сообщено восьми участникам наркогруппировок.

В Одесской области СБУ прекратила деятельность двух наркогруппировок

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков. Кроме того, сообщалось, что в Днепре сотрудники СБУ блокировали нелегальную реализацию наркосодержащих препаратов.

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