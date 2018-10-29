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В Одеській області СБУ припинила діяльність двох наркоугруповань

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 16:44
Фото: затримання зловмисника (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: затримання зловмисника (facebook.com/SecurSerUkraine)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність двох наркоугруповань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ у Facebook.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що зловмисники налагодили збут метадону місцевим наркозалежним особам: після отримання коштів на банківські рахунки зловмисники закладали наркотики у схованки в одному з районів Одеси відомому як "Яма".

Наразі затримано 5 учасників банд в Одесі. У ході обшуків вдома у зловмисників, а також у місцях зберігання та збуту наркотиків правоохоронці виявили метадон, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків та гроші, отримані від протиправної діяльності.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Загалом про підозру повідомлено восьми учасникам наркоугруповань.

В Одеській області СБУ припинила діяльність двох наркоугруповань

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області правоохоронці вилучили у мешканця Болграда близько 40 кг наркотиків. Крім того, повідомлялося, що у Дніпрі співробітники СБУ блокували нелегальну реалізацію наркомістких препаратів

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