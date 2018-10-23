В Одесской области у местного жителя изъяли около 40 кг наркотиков

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

По указанному факту начато уголовное производство

В Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, 50-летний житель Болграда хранил почти 40 кг наркотических средств, в ходе обыска правоохранители обнаружили растения конопли и уже готовое к употреблению наркотическое вещество, похожее на марихуану. Сейчас полиция устанавливает цель, с которой мужчина хранил у себя дома такое количество наркотических средств.

Также отмечается, что на чердаке дома было обнаружено помещение, где выращивалась конопля, оно было оборудовано ультрафиолетовым освещением, системой орошения и датчиками соблюдения температурного режима.

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины 20 кг наркотических средств на сумму 4 млн гривен.

Также сообщалось, что в Житомирской области полиция изъяла у местного жителя наркотики почти на 2 млн гривен.