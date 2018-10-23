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В Днепре блокировали нелегальную реализацию наркосодержащих препаратов

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 14:31
Фото: изъятые препараты (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: изъятые препараты (facebook.com/SecurSerUkraine)

По данному факту начато уголовное производство

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальную реализацию наркосодержащих препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Facebook.

Сообщается, что правоохранители блокировали в Днепре масштабную нелегальную торговлю наркосодержащими фальсифицированными препаратами, которую злоумышленники наладили через несколько аптек.

Сообщается, что указанные препараты содержат псевдоэфедрин гидрохлорид, который отнесен к прекурсорам и официально не ввозятся в Украину.

"По предварительной информации объем незаконно реализованных препаратов только с одной "точки" составлял более одного миллиона гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.

 

Фото: изъятые препараты (facebook.com/SecurSerUkraine)

Как отмечается, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 321-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков. Также сообщалось, что в Харьковской области изъяли почти 15 килограммов каннабиса.

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