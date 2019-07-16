В Одесской области разоблачили сеть подкупа избирателей

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сеть действовала в пользу действующего нардепа

В Одесской области полиция разоблачила деятельность сети подкупа избирателей перед внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

По данным правоохранителей, к функционированию так называемой "сетки" в Одесской области причастны более 20 человек, среди них - действующий нардеп, который снова баллотируется в Раду.

"За каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полторы тысячи гривен", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что участникам разоблаченной сети и самому народному депутату были вручены повестки.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция вызвала на допрос около 100 человек, которых подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права перед внеочередными выборами в Раду. Следователи подразделения полиции начали 217 уголовных производств. Почти 80 процентов из зарегистрированных уголовных производств начаты по фактам подкупа избирателей.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. Гражданам за голосование обещали 1500 гривен. Полиция проводила обыски по месту жительства причастных к преступлению.