ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области разоблачили сеть подкупа избирателей

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 18:44
В Одесской области разоблачили сеть подкупа избирателей
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сеть действовала в пользу действующего нардепа

В Одесской области полиция разоблачила деятельность сети подкупа избирателей перед внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

По данным правоохранителей, к функционированию так называемой "сетки" в Одесской области причастны более 20 человек, среди них - действующий нардеп, который снова баллотируется в Раду.

"За каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полторы тысячи гривен", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что участникам разоблаченной сети и самому народному депутату были вручены повестки.

В Одесской области разоблачили сеть подкупа избирателей

Напомним, ранее сообщалось, что полиция вызвала на допрос около 100 человек, которых подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права перед внеочередными выборами в Раду. Следователи подразделения полиции начали 217 уголовных производств. Почти 80 процентов из зарегистрированных уголовных производств начаты по фактам подкупа избирателей.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. Гражданам за голосование обещали 1500 гривен. Полиция проводила обыски по месту жительства причастных к преступлению.

ЦИК разрешил напечатать бюллетени на полярной станции В ГПСУ рассказали, сколько наблюдателей прибыли в Украину
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы в Радуподкуп избирателейОдесса
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь