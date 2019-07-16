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У Одеській області викрили мережу підкупу виборців

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 18:44
У Одеській області викрили мережу підкупу виборців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мережа діяла на користь діючого нардепа

У Одеській області поліція викрила діяльність мережі підкупу виборців перед позачерговими виборами до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

За даними правоохоронців, до функціонування так званої "сітки" в Одеській області причетні понад 20 осіб, серед них - діючий нардеп, який знову балотується до Ради.

"За кожен голос у разі надання фотодоказу виборцям пропонували від тисячі до півтори тисячі гривень", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що часникам викритої мережі та самому народному депутату були вручені повістки.

У Одеській області викрили мережу підкупу виборців

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція викликала на допит майже 100 осіб, яких підозрюють у перешкоджанні здійсненню виборчого права перед позачерговими виборами в Раду. Слідчі підрозділи поліції розпочали 217 кримінальних проваджень. Майже 80 відсотків із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами підкупу виборців.

РБК-Україна писало, що у Закарпатській області правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів. Громадянам за голосування обіцяли 1500 гривень. Поліція проводила обшуки за місцем проживання причетних до злочину осіб.

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