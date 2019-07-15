В Закарпатской обл. проходят обыски из-за массовой скупки голосов

Фото: обыски (npu.gov.ua)

Гражданам обещали 1500 гривен за голосование за определенного кандидата

В Закарпатской области полиция разоблачила группу лиц в организации схемы подкупа избирателей на внеочередных парламентских выборах в пользу одного из кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Указано, что за голосование исключительно за одного кандидата в депутаты Верховной рады в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен.

Фото: обыски

"За один голос и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен. Проводятся санкционированные обыски по месту жительства причастных к противоправной деятельности лиц", - говорится в сообщении.

Так, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины, была задокументирована группа лиц, которая через подчиненных должностных и доверенных лиц организовала "схему" скупки избирательных голосов за одного из кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в ВР.

Так, во время процессуальных мероприятий установили, что указанные лица с начала формируют списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой "голос" за определенного кандидата. В дальнейшем один экземпляр сформированных списков передается так называемым кураторам, а один - остается непосредственно у тех, кто занимается денежной агитацией избирателей. За голосование в день выборов за определенного кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1000-1500 гривен.

"Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору. Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски по месту жительства лиц, причастных к организации сети подкупа избирателей", - указывают в НПУ.

Напомним, на Прикарпатье в преддверии выборов в ВР массово подкупают избирателей, предлагая им бесплатные поездки на курорт "Буковель".

Как писало РБК-Украина, в июне МВД зафиксировало около 30 попыток подкупа избирателей.