В Одесской области прошли огневые испытания ракеты "Нептун"

Фото: испытания ракетного комплекса "Нептун" (ukroboronprom.com.ua)

Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360

На одном из военных полигонов Одесской области прошли огневые испытания ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Как сообщается, во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Кроме этого, ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в крылатой ракете были заменены часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях.

"Учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 22 по 24 мая в Одесской области прошли испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун".

Также в период с 15 по 18 мая на территории полигона села Гончаровское в Черниговской области состоялось передвижения военной техники, а также боевые стрельбы из разных систем.

Кроме того, в Украине состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлик".