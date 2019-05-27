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В Одеській області пройшли вогневі випробування ракети "Нептун"

Новини » Суспільство    27.05.2019 - 15:24
В Одеській області пройшли вогневі випробування ракети "Нептун"
Фото: випробування ракетного комплексу "Нептун" (ukroboronprom.com.ua)

Під час стрільб перевірялася робота цілого ряду нововведень в конструкцію крилатої ракети Р-360

На одному з військових полігонів Одеської області пройшли вогневі випробування ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Як повідомляється, під час стрільб перевірялася робота цілого ряду нововведень в конструкцію крилатої ракети Р-360. Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати мета в умовах складного маневрування. Крім цього, ракета отримала новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршовий ділянка польоту, а також крила і рулі більшої площі, які повинні підвищити керованість і маневреність Р-360.

Крім того, в крилатій ракеті були замінені частина електронних і цифрових систем, які повинні забезпечити її роботу в складних умовах.

"Враховуючи всі зміни в крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до мети, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль в тилу ворога несподіваним ударом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 22 по 24 травня в Одеській області пройшли випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" та "Нептун".

Також у період з 15 по 18 травня на території полігону села Гончарівське в Чернігівській області відбулося пересування військової техніки, а також бойові стрільби з різних систем.

Крім того, в Україні відбулися успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов після бойових стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" і "Тор" на полігоні "Ягорлик".


 

 

 
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