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В Черниговской области проведут боевые стрельбы

Новости » Общество    15.05.2019 - 14:01
В Черниговской области проведут боевые стрельбы
Иллюстрационное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

С 15 по 18 мая на территории полигона села Гончаровское пройдут боевые стрельбы

В период с 15 по 18 мая на территории полигона села Гончаровское в Черниговской области состоятся передвижения военной техники, а также боевые стрельбы из разных систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение  оперативного командования "Північ" Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений боевых стрельб информируем население об опасности, связанной с пребыванием в районе проведения военных маневров. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона", - говорится в сообщении.

Кроме того, любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины. Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно Военным уставам, вправе применять оружие во время несения службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлик".

Кроме того, Черноморский флот России провел на территории Крымской военно-морской базы (ВМБ) учения по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы в море.

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