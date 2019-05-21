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В Одесской обл. начались испытания отечественных ракет

Новости » Общество    21.05.2019 - 20:30
В Одесской обл. начались испытания отечественных ракет
Иллюстрационное фото (rnbo.gov.ua)

21 мая проходит подготовительный этап испытания систем на суше и к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая

В Одесской области стартовали испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что 21 мая проходит подготовительный этап испытания систем на суше и к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.

В связи с этим в Черном море перекрыли район в координатах: 45.5219N 30.1355E;  44.5622N 31.1817E;  44.3717N 30.2838E; 45.1428N 30.1457E; 45.4215N 29.5634E; 45.5219N 30.1355E.

По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса "Ольха-М", а также "Ольха-Р", детали о которых пока не сообщается. Кроме них ожидаются полеты ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" с головкой самонаведения (ГСН).

В Одесской обл. начались испытания отечественных ракетНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в период период с 15 по 18 мая на территории полигона села Гончаровское в Черниговской области состоялось передвижения военной техники, а также боевые стрельбы из разных систем.

Кроме того,  в Украине состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлик".

 

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