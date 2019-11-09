В Одесской области столкнулись рыбацкие лодки, есть жертвы

Фото: последствия столкновения лодок (od.npu.gov.ua)

Один из рыбаков погиб

В Одесской области вечером 8 ноября в результате столкновения двух рыбацких лодок погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одном из них.

В результате столкновения плавсредств один из рыбаков погиб, еще один был травмирован. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии в результате аварии туристической лодки погибли 12 человек и еще 20 пропали без вести. На момент аварии на борту лодки находились около 60 человек. Спасти удалось лишь 26 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Демократической Республике Конго затонуло китобойное судно. В результате инцидента 34 человека пропали без вести. Удалось спасти 76 пассажиров. Лодку использовали как транспортное средство.

Кроме того, в июле у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, которые плыли в направлении Европы. Всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.