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В Конго затонуло судно, десятки человек пропали без вести

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 13:05
В Конго затонуло судно, десятки человек пропали без вести
Иллюстративное фото (nation.co.ke).jpg)

Удалось спасти 76 пассажиров

На реке в Демократической Республике Конго затонуло китобойное судно, 34 человек пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным местной полиции, лодка направлялась в столицу Демократической республики Конго Киншасу из провинции Мей Ндомбе. Удалось спасти 76 пассажиров.

Также причина аварии пока не сообщается.

Отметим, что в лодке могло не быть спасательных жилетов. Многие из пассажиров не умели плавать.

Добавим, что лодку использовали как транспортное средство.

Напомним, в Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего по меньшей мере погибли 50 человек. По словам министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайи Мабулуки, инцидент произошел 12 сентября рано утром в юго-восточной провинции Танганьика.

Также в марте 2019 в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

Как сообщало РБК-Украина, в Соединенных Штатах Америки у побережья штата Джорджия в районе города Брансуик перекинулось грузовое судно Golden Ray. На борту судна находилось 24 человека. 20 человек удалось эвакуировать, четверо считаются пропавшими без вести.

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