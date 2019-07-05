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У Туниса затонуло судно с мигрантами, 80 человек пропали без вести

Новости » Общество    05.07.2019 - 02:49
У Туниса затонуло судно с мигрантами, 80 человек пропали без вести
Иллюстративное фото (youtube.com Levant TV)

Сейчас точно известно лишь об одном погибшем

В Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на котором они плыли в направлении Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.

"У побережья Туниса произошла корабельная авария, четырех человек спасли и доставили в Тунис. Они сказали, что на лодке были 86 человек. Есть опасения, что около 80 мигрантов погибли", - сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо.

РБК-Украина писало, что На юго-западе Турции у берегов курортного района Бодрум перевернулось и затонуло судно с нелегальными мигрантами.

Напомним, в рамках программы Евросоюза по переселению особенно уязвимых категорий беженцев на территорию ЕС из Северной Африки и Ближнего Востока прибыли уже 32,7 тысячи человек. Из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия..

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