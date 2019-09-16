ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индии перевернулась лодка с туристами, 12 человек погибли

Новости » В мире    16.09.2019 - 13:19
В Индии перевернулась лодка с туристами, 12 человек погибли
Фото: эвакуация пассажиров (indianexpress.com)

Лодка столкнулась со скалой

В Индии 12 человек погибли и 20 пропали без вести после того, как на реке Годавари на юге страны перевернулась туристическая лодка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что происшествие произошло в результате столкновения лодки со скалой. На момент аварии на борту лодки находилось около 60 человек. При этом катер работал без лицензии.

Местные власти сообщили, что 26 человек удалось благополучно эвакуировать. Спасательные службы продолжают поисковые работы на реке.

Из-за инцидента все водные перевозки в регионе были приостановлены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, которые плыли в направлении Европы. Всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.

Также сообщалось, что в Будапеште в мае на реке Дунай перевернулся катер с туристами. На борту катера находилось 32 пассажира и два члена экипажа, из них 7 погибли и 20 пропали без вести. Большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть жертвы В Индии почти 2 млн человек лишили гражданства
Новости Украины Индиялодка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь