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В Одесской области произошло ДТП с участием 6 авто

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 15:35
В Одесской области произошло ДТП с участием 6 авто
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РбК-Украина)

Авария произошла на Одесской трассе

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев оперативный".

Сообщается, что авария произошла на Одесской трассе в сторону Киева. На данный момент информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.

 

Фото (Telegram/KyivOperativ)

Напомним, в Одессе сегодня, 20 ноября, около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе. Сообщалось, что трасса заблокирована в районе КПП "Дачное". В частности, водители автомобилей на еврономерах заблокировали по две полосы в каждом направлении. По словам протестующих, аналогичные акции сегодня проходят по всей Украине.

Отметим, что активисты требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488. Также они заявляли, что их акция - бессрочная и будет проходить до выполнения требований.

Добавим, что в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

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