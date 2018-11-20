Полиция открыла дело по факту ДТП в Днепре с участием 10 автомобилей

Фото: место аварии (dp.npu.gov.ua)

Полиция назначила экспертизы для установления причины аварии

По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием десяти автомобилей в Днепре, которое произошло вечером 19 ноября, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, уголовное производство открыто по части 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.

Следователи установили, что автомобиль BMW, которым управлял 37-летний местный житель, совершил столкновение с девятью автомобилями, которые остановились на красный свет светофора на Запорожском шоссе. Большинство автомобилей получили механические повреждения. Водителей Fiat Doblo и Subaru Forester с телесными повреждениями доставлены в больницу.

В настоящее время водитель автомобиля BMW, который допустил столкновение с 9 автомобилями, находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме этого, в результате аварии травмированы еще два человека.

Фото с места аварии (dp.npu.gov.ua)

Напомним, авария произошла около 20:00 на перекрестке улицы Космической и Запорожского шоссе в Соборном районе. Там произошло столкновения двух автомобилей марки BMW, автомобилей Nissan, "Таврия", "Жигули", "КИА", Fiat, Daewoo Lanos, Skoda и Subaru Forester.

Водителя автомобиля BMW, который спровоцировал ДТП, спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Авария произошла позавчера, 18 ноября в Ичнянском районе, где маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы столкнулась с прицепом автомобиля "Камаз".