В Одеській області сталося ДТП за участю 6 автівок

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РбК-Україна)

Аварія сталася на Одеській трасі

В Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ оперативний".

Повідомляється, що аварія сталася на Одеській трасі у бік Києва. На даний момент інформація про постраждалих та причини аварії уточнюється.

Фото (Telegram/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Одесі сьогодні, 20 листопада, близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі. Повідомлялося, що заблокована траса в районі КПП "Дачне". Зокрема, водії автомобілів на єврономерах заблокували по дві смуги в кожному напрямку. За словами протестувальників, аналогічні акції сьогодні відбуваються по всій Україні.

Зазначимо, що активісти вимагають накласти вето на законопроекти №8487 і №8488. Також вони заявляли, що їхня акція - безстрокова і відбуватиметься до виконання вимог.

Додамо, що у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.