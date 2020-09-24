В Одесской области перевернулся переполненный автомобиль, есть жертвы

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

В Овидиопольском районе Одесской области ночью 24 сентября перевернулся автомобиль Toyota Cresta. На момент аварии в салоне автомобиля находились 6 парней.

Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Жертвами инцидента стали двое пассажиров: 18-летний парень погиб на месте, а 19-летний - скончался в больнице. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Водителя автомобиля задержали.

Напомним, в Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали 7 человек, среди них и дети.

Также РБК-Украина писало о столкновении автомобиля Chery Amulet с КамАЗом в Киевской области, в результате чего погибли два человека.