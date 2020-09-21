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В Киевской области легковое авто врезалось в грузовик, есть погибшие

Киевская область, Понедельник 21 сентября 2020 18:23
В Киевской области легковое авто врезалось в грузовик, есть погибшие
Фото: ДТП под Киевом (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Мироновском районе Киевской области легковое авто врезалось в грузовик, в результате аварии погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что авария произошла на трассе Владиславка-Карапиши. По данным полиции, местный житель на Chery Amulet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль КAМАЗ.

"От полученных травм 41-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а ее 16-летняя дочь умерла в карете скорой медицинской помощи. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Хмельницкой области с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали семеро человек, в том числе дети.

Ранее также стало известно, что в Киевской области задержали организованную группу автоугонщиков. По версии полиции, эта банда причастна к не менее 20 угонам по всей Украине.

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