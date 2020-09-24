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В Одеській області перевернувся переповнений автомобіль, є жертви

Овідіопольський район, Четвер 24 вересня 2020 16:08
В Одеській області перевернувся переповнений автомобіль, є жертви
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Овідіопольському районі Одеської області вночі 24 вересня перевернувся автомобіль Toyota Cresta. На момент аварії в салоні автомобіля перебували 6 молодиків.

Про це повідомляє поліція Одеської області в Facebook.

Попередньо встановлено, що 21-річний водій не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль з'їхав в кювет та перевернувся.

Жертвами інциденту стали двоє пасажирів: 18-річний хлопець загинув на місці, а 19-річний - помер в лікарні. Водій та ще троє пасажирів отримали травми та були госпіталізовані.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Водія автомобіля затримали.

Нагадаємо, у Хмельницькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки постраждали 7 людей, серед них і діти.

Також РБК-Україна писало про зіткнення автомобіля Chery Amulet з КамАЗом у Київській області, в результаті чого загинули дві особи.

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