В Одесской области открыли проход судов после освобождения Змеиного
Иллюстративное фото: в Одесской области открыли проход судов после освобождения Змеиного (Getty Images)
В Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое после освобождения острова Змеиный от российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что сейчас там курсируют перевозчики агропродукции.
Как сообщалось ранее, 30 июня российские войска покинули остров Змеиный после проведенной ВСУ операции по освобождению.
Украинские военные раскрыли детали специальной операции с высадки и зачистки Змеиного.
7 июля украинские бойцы подняли на острове флаг Украины.
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