В Одеській області відкрили прохід суден після звільнення Зміїного
Ілюстративне фото: в Одеській області відкрили прохід суден після звільнення Зміїного (Getty Images)
В Одеській області відкрили прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний від російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зазначається, що наразі там курсують перевізники агропродукції.
Як повідомлялося раніше, 30 червня російські війська покинули острів Зміїний після проведеної ЗСУ операції по звільненню.
Українські військові розкрили деталі спеціальної операції з висадки та зачистки Зміїного.
7 липня українські бійці підняли на острові прапор України.
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