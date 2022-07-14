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В Одесской области в нескольких метрах от берега обнаружили мину

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Четверг 14 июля 2022 14:07
В Одесской области в нескольких метрах от берега обнаружили мину Фото: в Одесской области в нескольких метрах от берега обнаружили мину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После шторма к берегам Одесской области приплыла вражеская морская мина. Специалисты подрывной команды организуют ее обезвреживание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"А после шторма море продолжает приносить опасные сюрпризы на одном из пляжей Одесской области обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега. Специалисты подрывной команды Военно-морских сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание морской "путешественницы", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно украинские военные нашли очередную противокорабельную мину рядом с побережьем Одесской области.

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