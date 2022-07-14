В Одеській області в кількох метрах від берега виявили міну
Після шторму до берегів Одеської області припливла ворожа морська міна. Фахівці підривної команди організовують її знешкодження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
"А після шторму море продовжує приносити небезпечні сюрпризи на одному з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега. Фахівці підривної команди Військово-морських сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження морської "мандрівниці", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські військові знайшли чергову протикорабельну міну поруч з узбережжям Одеської області.
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