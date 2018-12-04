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В Одеській області маломірним плавзасобам заборонили виходити в море

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 15:12
В Одеській області маломірним плавзасобам заборонили виходити в море
Ілюстративне фото (facebook.com/Ngocnhihptt)

Заборона на вихід у море маломірних плавзасобів діє з 1 грудня

У зв'язку з введенням воєнного стану в Одеській області маломірним плавальним засобам заборонили виходити в море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Повідомляється, що заборона на вихід у море маломірним плавзасобам діє з 1 грудня в Одеській області. Зазначена міра пов'язана з введенням режиму військового стану і продиктована високою ймовірністю провокацій з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про створення ради оборони міста на час дії воєнного стану. Зокрема, раду оборони створили з метою сприяння військовому командуванню в організації та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Як відомо, в Україні до 26 грудня введено воєнний стан у 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька і Запорізька області.

Президент підкреслив, що цей час буде використано, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога. Він також висловив сподівання, що Україні вдасться обмежитися перерахованими заходами і продовження військового положення не знадобиться.

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