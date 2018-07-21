В Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Новости Происшествия 21.07.2018 - 12:31
Иллюстративное фото (zt.npu.gov.ua)
Иллюстративное фото (zt.npu.gov.ua)

В результате аварии на трассе Одесса-Рени погиб водитель легкового авто

В Одесской области на трассе Одесса-Рени в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла вчера, 20 июля, после двадцати часов вечера на 48 км автодороги Одесса-Рени.

Сообщается, что в результате аварии погиб водитель легкового авто, а водитель грузовика получил повреждения. Пострадавшего с травмами головы и ног доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера ДТП в Хмельницкой области погибли 3 человека.

В ДТП в Житомирской области погибли двое россиян и гражданин Грузии В Мексике пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 13 погибших
Теги:  ДТП,  Одесса,  ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС