В ДТП в Хмельницькій області загинули 3 особи

На трасі Стрий - Знам'янка зштовхнулися легковик та вантажний автомобіль

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Хмельницькій області загинули 3 особи, зокрема одна дитина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні, 20 липня, після одинадцятої години ранку на автодорозі М12 Стрий - Знам'янка в районі села Прибузьке.

Так, на трасі зштовхнулися легковик та вантажний автомобіль.

Фото: ДТП в Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

"Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (із них 1 дитина 2004 року народження), та травмовано 4 особи (із них 1 дитина 2006)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про низку смертельних ДТП, які сталися сьогодні в Україні.

Зокрема, внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса поблизу Кривого Озера (Миколаївська область) загинули 5 громадян Білорусі, ще 12 отримали поранення.

Крім того, у ДТП у Житомирській області загинули 10 осіб.