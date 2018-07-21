В Одеській області легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою, є загиблий

Внаслідок аварії на трасі Одеса-Рені загинув водій легкового авто

В Одеській області на трасі Одеса-Рені внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, аварія сталася вчора, 20 липня, після двадцятої години вечора на 48 км автошляху Одеса-Рені.

Повідомляється, що внаслідок аварії загинув водій легкового авто, а водій вантажівки отримав ушкодження. Постраждалого з травмами голови і ніг доставлено до лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у ДТП в Хмельницькій області загинули 3 особи.