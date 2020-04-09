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В Одесской области коронавирусом заразились трое медиков

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 14:26
В Одесской области коронавирусом заразились трое медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено 43 случая заражения

В Одесской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились трое медиков. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, сейчас в Одесской области подтвержден коронавирус у 43 человек, из которых трое медиков.

"На сегодняшний день лабораторно подтвержден диагноз у 43 человек. К сожалению, в их числе один ребенок, а также трое медиков в городе Подольск", - сказал Куцый.

Напомним, в Черновицкой области 51 медицинский работник заболел коронавирусом. При этом отмечается, что только шестеро из них подхватили инфекцию на рабочем месте.

Кроме того, в Киеве коронавирусную инфекцию подхватили трое медиков.

Отметим, что прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 14% за сутки. В возрастной структуре больных до сих пор преобладают женщины.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новые случая.

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