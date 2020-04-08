Прирост подтвержденных случаев коронавируса за сутки составляет 14%, - Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В возрастной структуре заболевших до сих пор преобладают женщины

Прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни составляет 14% за сутки. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

В возрастной структуре заболевших до сих пор преобладают женщины.

"Прирост подтвержденных случаев по сравнению с предыдущими сутками составил 14%. В возрастной структуре преобладают женщины. Это - 55% заболевших. Случаи смертей уже зарегистрированы в 16 областях страны. Больше всего умирают люди от 60 лет", - заявил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не ранее, чем через 10 дней. Ляшко подчеркивал, что Минздрав сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли еще семь украинцев.

В Центре общественного здоровья объясняли, что смягчать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, можно только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.