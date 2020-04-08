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В Киеве коронавирусом заболели трое медиков

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 12:11
В Киеве коронавирусом заболели трое медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В больницы за минувшие сутки были госпитализированы восемь пациентов

В Киеве коронавирусом заболели трое медиков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в больницы были госпитализированы восемь пациентов.

"Заболели (за минувшие сутки - ред.) еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет. Шестеро мужчин от 43-х до 51-го года. Один юноша 16-ти лет. Среди киевлян, что заболели за минувшие сутки трое медиков", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве зафиксировано 294 случая заражения коронавирусом. Таким образом, за минувшие сутки количество случаев возросло на 15.

Кроме того, в Ривненской области подтвердили коронавирус у пяти медсестер Сарненской ЦРБ. Всего в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса.

Добавим, что по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек, в том числе умерли 52. Выздоровело 35 пациентов.

Отметим, что прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 14% за сутки. В возрастной структуре больных до сих пор преобладают женщины.

Коронавирус в Киеве: число зараженных близится к 300 В Ровенской области коронавирусом заболели пять медсестер
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