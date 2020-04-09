В Одеській області коронавірусом заразилися троє медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено 43 випадки зараження

В Одеській області коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися троє медиків. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, зараз в Одеській області підтверджено коронавірус у 43 осіб, з яких троє медиків.

"На сьогоднішній день лабораторно підтверджений діагноз у 43 осіб. На жаль, в їх числі одна дитина, а також троє медиків у місті Подольськ", - сказав Куций.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 51 медичний працівник захворів на коронавірус. При цьому наголошується, що тільки шестеро з них підхопили інфекцію на робочому місці.

Крім того, в Києві коронавірусну інфекцію підхопили троє медиків.

Зазначимо, що приріст підтверджених випадків захворювання коронавірусом складає 14% за добу. У віковій структурі хворих досі переважають жінки.

Додамо, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нових випадків.