В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заразились 224 человек

По состоянию на утро 9 апреля в Украине возросло число зараженных коронавирусом COVID-19 до 1892 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Вчера сообщалось о 1668 зараженных коронавирусом в Украине, а также о 52 смерти от COVID-19. Наибольшее количество тех, кто заразился, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

Также в Офисе украинского президента проговаривают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте.

РБК-Украина писало, что резко возросло количество зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41.

Кроме того, в Одесской области подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19.