В Одесской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

ДТП произошло 9 ноября в Лиманском районе

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром 9 ноября в Лиманском районе вблизи села Корсунцы.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области легковушка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один человек получил различные травмы.

Также сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии, водитель легковушки погибла на месте.