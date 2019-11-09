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В Одесской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 14:29
В Одесской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

ДТП произошло 9 ноября в Лиманском районе

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром 9 ноября в Лиманском районе вблизи села Корсунцы.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области легковушка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один человек получил различные травмы.

Также сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии, водитель легковушки погибла на месте.

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