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В Одеській області вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 14:29
В Одеській області вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, є постраждалі
Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

ДТП сталося 9 листопада в Лиманському районі

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса, в результаті чого постраждали шість чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що ДТП сталося вранці 9 листопада в Лиманському районі поблизу села Корсунці.

"Попередньо встановлено, що водій вантажівки не витримав безпечну відстань і зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зараз постраждалі госпіталізовані", - повідомили в поліції.

На даний момент вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області легковик зіткнувся з вантажним автомобілем. В результаті ДТП загинули три людини, ще одна людина отримала різні травми.

Також повідомлялося, що в Києві відбулося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії, водій легковика загинула на місці.

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