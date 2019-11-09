В Одеській області вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, є постраждалі

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

ДТП сталося 9 листопада в Лиманському районі

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса, в результаті чого постраждали шість чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що ДТП сталося вранці 9 листопада в Лиманському районі поблизу села Корсунці.

"Попередньо встановлено, що водій вантажівки не витримав безпечну відстань і зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зараз постраждалі госпіталізовані", - повідомили в поліції.

На даний момент вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області легковик зіткнувся з вантажним автомобілем. В результаті ДТП загинули три людини, ще одна людина отримала різні травми.

Також повідомлялося, що в Києві відбулося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії, водій легковика загинула на місці.