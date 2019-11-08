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В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва

Новости » Происшествия     08.11.2019 - 17:09
В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва
Фото: место ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Авария произошла в Голосеевском районе Киева

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик dtp.kiev.ua в Instagram.

Сообщается, что авария произошла в пятницу, 8 ноября, на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева. Грузовик вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии погибла 21-летняя девушка, водитель легковушки.

Также сообщается, что в результате столкновения образовалась пробка с обеих сторон дороги.

Фото: место ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 7 ноября в Полтаве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

Также сообщалось, что в Донецкой области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. ДТП произошло в Марьинском районе, в результате которого травмировались 5 человек, среди которых 3-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Кроме этого на 100 километре трассы Киев-Харьков пассажирский автобуса столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал один человек. При этом на момент аварии в автобусе находились 31 человека.

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