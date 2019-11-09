ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомирской области автомобиль протаранил КАМаЗ, есть жертвы

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 14:15
В Житомирской области автомобиль протаранил КАМаЗ, есть жертвы
Фото: на месте ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

В результате столкновения погибли 3 человека

В Житомирской области утром 9 ноября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 08:30 в селе Лесная Слободка. Водитель легкового автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком КАМаЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Среди погибших ребенок, 2005 года рождения. Также при столкновении транспортных средств пострадала еще одна пассажирка. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Сейчас полиция проводит первоочередные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе произошло столкновения легкового автомобиля и грузовика. Предварительно установлено, что грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибла 21-летняя девушка - водитель легкового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что в Полтаве в микрорайоне "Огнивка" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств погибли 2 человека.

В Полтаве грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие На юге Британии нашли еще один грузовик с мигрантами
Новости Украины ДТПЖитомиргрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь