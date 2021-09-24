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В Одесской области грузовик столкнулся с автомобилем. Среди пострадавших 6-летний ребенок

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Одесса , Пятница 24 сентября 2021 21:23
В Одесской области грузовик столкнулся с автомобилем. Среди пострадавших 6-летний ребенок Фото: в Одесской области грузовик столкнулся с автомобилем (od.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области на трассе Одесса-Кучурган произошла авария с участием автомобиля "Citroën" и грузовика. В результате ДТП пострадали пять человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Предварительно известно, что автомобиль "Citroën" столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате аварии пострадали четверо взрослых и 6 летний ребенок. Всех их госпитализировали. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Полиция на месте событий устанавливает все обстоятельства ДТП.

Фото: в Одесской области грузовик столкнулся с автомобилем (od.npu.gov.ua)

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