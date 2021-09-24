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В Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем. Серед постраждалих 6-річна дитина

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Одеса , П'ятниця 24 вересня 2021 21:23
В Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем. Серед постраждалих 6-річна дитина Фото: в Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем (od.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області на трасі Одеса-Кучурган сталася аварія за участі автомобіля "Citroën" та вантажівки. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Попередньо відомо, що автомобіль "Citroën" зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку", - пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали четверо дорослих та 6 річна дитина. Усіх їх госпіталізували. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані.

Поліція на місці подій встановлює усі обставини ДТП.

Фото: в Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем (od.npu.gov.ua)

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