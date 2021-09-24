В Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем. Серед постраждалих 6-річна дитина
Фото: в Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем (od.npu.gov.ua)
В Одеській області на трасі Одеса-Кучурган сталася аварія за участі автомобіля "Citroën" та вантажівки. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Попередньо відомо, що автомобіль "Citroën" зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку", - пише пресслужба.
Зазначається, що внаслідок аварії постраждали четверо дорослих та 6 річна дитина. Усіх їх госпіталізували. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані.
Поліція на місці подій встановлює усі обставини ДТП.
Фото: в Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем (od.npu.gov.ua)