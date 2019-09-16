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В Одесской области почти 20 человек пострадали в ДТП с маршрутками

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 12:37
В Одесской области почти 20 человек пострадали в ДТП с маршрутками
Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

ДТП с пострадавшими произошло в селе Шабо

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате столкновения двух маршруток пострадали 19 человек. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что ДТП произошло в селе Шабо. По данным полиции, водитель одной из маршруток не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с другим автобусом.

"В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали, предварительно, 19 человек. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области почти 20 человек пострадали в ДТП с маршрутками

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

До этого в Николаевской области произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погибли как минимум два человека.

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