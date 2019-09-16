ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області майже 20 людей постраждали в ДТП з маршрутками

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 12:37
В Одеській області майже 20 людей постраждали в ДТП з маршрутками
Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

ДТП з постраждалими сталася в селі Шабо

В Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті зіткнення двох маршруток постраждали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що ДТП сталася в селі Шабо. За даними поліції, водій однієї з маршруток не вибрав безпечний інтервал руху та зіткнувся з іншим автобусом.

"В результаті зіткнення двох маршрутних таксі постраждали, попередньо, 19 осіб. Їх з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські, обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єрдрей за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

В Одеській області майже 20 людей постраждали в ДТП з маршрутками

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові дівчина на кабріолеті збив чотирьох пішоходів. Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

До цього в Миколаївській області сталася аварія за участю трьох автомобілів, в якій загинули як мінімум дві людини.

Неподалік Києва зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, є жертви
Новини України ДТПОдесаавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся