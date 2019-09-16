В Одеській області майже 20 людей постраждали в ДТП з маршрутками

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

ДТП з постраждалими сталася в селі Шабо

В Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті зіткнення двох маршруток постраждали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що ДТП сталася в селі Шабо. За даними поліції, водій однієї з маршруток не вибрав безпечний інтервал руху та зіткнувся з іншим автобусом.

"В результаті зіткнення двох маршрутних таксі постраждали, попередньо, 19 осіб. Їх з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські, обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єрдрей за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові дівчина на кабріолеті збив чотирьох пішоходів. Постраждалих з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

До цього в Миколаївській області сталася аварія за участю трьох автомобілів, в якій загинули як мінімум дві людини.