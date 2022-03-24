Над Одесской и Николаевской областями украинская ПВО сбила вражеские ракеты

В Одесской области и городе Николаеве противовоздушная оборона сбила российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченка.

По его словам, оккупанты совершили обстрел из корабельной артиллерии, но к счастью все снаряды упали в море.

Также враг выпустил одну ракету, но ПВО сработала на отлично и ракета была сбита

Кроме того, председатель Николаевская ОВА Виталий Ким сообщил, что вечером украинские военные сбили вражескую ракету.