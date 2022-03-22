ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 22 марта 2022 19:35
В Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету "Иглой" уничтожили российскую крылатую ракету (facebook.com/www.dshv.mil.gov)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские десантники сообщают, что сбили российскую крылатую ракету над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, десантники в небе зафиксировали вражескую ракету и выстрелом из "Игла" уничтожили ее. Отмечается, что она летела в направлении Кропивницкого.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и метким выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, которая летела в направлении города Кропивницкого", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинская ПВО сбила российского беспилотника и два боевых самолета.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 27-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Вторжение России в Украину
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро