ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Над Одеською та Миколаївською областями українська ППО збила ворожі ракети

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 21:01
Над Одеською та Миколаївською областями українська ППО збила ворожі ракети ППО збила ворожі ракети (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області та місті Миколаєві протиповітряна оборона збила російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

За його словами, окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії, але на щастя всі снаряди впали в море.

Також ворог випустив одну ракету, але ППО спрацювала на відмінно і ракета була збита

Окрім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері українські військові збили ворожу ракету.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області десантники збили "Іглою" російську крилату ракету.

Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Миколаїв Вторгнення Росії до України
NEWS
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні